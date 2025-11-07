Россия
14:06, 7 ноября 2025Россия

Стало известно о сложностях во время боев на одном из участков СВО

МО: В боях за Успеновку под Запорожьем ВС России столкнулись со сложностями
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Во время боев за населенный пункт Успеновка под Запорожьем российские Вооруженные силы (ВС) столкнулись со сложностями. Об этом стало известно из сообщения Минобороны (МО) России в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, одной из трудностей, встреченных российскими военными, был рельеф местности, который осложнял продвижение штурмовиков. «Северо-восточная часть Успеновки была прикрыта естественным рубежом — рекой Янчур, что значительно осложняло действия наступающих подразделений», — рассказали в оборонном ведомстве.

Также, как сообщили в МО, на этом участке боевых действий ВС России столкнулись с плотным огнем противника.

Несмотря на сложные условия и плотный огонь противника, штурмовые подразделения действовали решительно и слаженно, выполнив поставленную задачу

Минобороны России

Ранее появились подробности боев за окруженную российскими войсками «третью столицу Украины». В частности, ВС России столкнулись с попытками украинских войск прорвать кольцо окружения.

