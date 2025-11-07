Стало известно о сложностях во время боев на одном из участков СВО

Во время боев за населенный пункт Успеновка под Запорожьем российские Вооруженные силы (ВС) столкнулись со сложностями. Об этом стало известно из сообщения Минобороны (МО) России в Telegram.
Как рассказали в оборонном ведомстве, одной из трудностей, встреченных российскими военными, был рельеф местности, который осложнял продвижение штурмовиков. «Северо-восточная часть Успеновки была прикрыта естественным рубежом — рекой Янчур, что значительно осложняло действия наступающих подразделений», — рассказали в оборонном ведомстве.
Также, как сообщили в МО, на этом участке боевых действий ВС России столкнулись с плотным огнем противника.
Несмотря на сложные условия и плотный огонь противника, штурмовые подразделения действовали решительно и слаженно, выполнив поставленную задачу
Ранее появились подробности боев за окруженную российскими войсками «третью столицу Украины». В частности, ВС России столкнулись с попытками украинских войск прорвать кольцо окружения.