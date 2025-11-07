Собчак матом обратилась к Instagram после удаления ее фотографии с сыном

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что соцсеть Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) удалила ее фотографию с сыном Платоном. О произошедшем она высказалась в Telegram-канале.

По словам Собчак, речь идет о публикации с фотографиями, на которых они с Платоном были в купальниках. При этом в качестве причины удаления поста было указано, что он «содержит изображение детей сексуального характера».

«Хочется спросить у владельцев: у вас что за тараканы в голове, что вы видите мальчика с мамой в купальнике и у вас такие мысли, ***?» — обратилась матом к представителям платформы телеведущая.

