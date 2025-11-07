Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:24, 7 ноября 2025Бывший СССР

Солдат ВСУ попал в плен к российским бойцам из-за спичек

Боец Харитон: Солдат ВСУ вышел к российским позициям в поисках спичек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался найти спички, но вместо этого попал в плен к российским бойцам. Об этом рассказал командир разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки с позывным Харитон в беседе с ТАСС.

Он поделился, что украинский солдат по ошибке пришел к российскому наблюдательному пункту, но понял это слишком поздно. «Военнослужащий из боевого охранения подходит, говорит, к вам там пришли. Я говорю: "Заберите оружие и запустите". Заходит. "А можно у вас попросить спичек?". Я говорю: "Конечно". И мы понимаем, что этот человек не из российской армии, и он понимает, что он ошибся», — рассказал Харитон.

По его словам, после этого украинский солдат попытался уйти, сказав, что ему уже пора, однако российские бойцы его не отпустили, сообщив, что для него «война уже закончилась». Как уточнил Харитон, это произошло в 2023 году.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ попал в плен, вернувшись в занятый российскими военными блиндаж.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у берегов Сочи. Российская сторона не пускает его в порт

    В Британии заявили о гневе Киева из-за неожиданного визита Джоли в страну

    Украинский офицер пожаловался на привычку ВСУ оказываться в котлах

    Gunvor отозвала предложение о покупке международных активов «Лукойла»

    Акционеры Tesla одобрили Илону Маску рекордную премию

    Россиянам назвали улучшающий потенцию и снижающий давление продукт

    Солдат ВСУ попал в плен к российским бойцам из-за спичек

    Сальдо оценил визит Джоли в Херсон словами «поставили Украине вместо Tomahawk»

    МИД Польши призвал ЕС готовиться еще три года обеспечивать Украину оружием

    В Госдуме ответили на слова генсека НАТО о конфликте с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости