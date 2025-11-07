Солдат ВСУ попал в плен к российским бойцам из-за спичек

Боец Харитон: Солдат ВСУ вышел к российским позициям в поисках спичек

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался найти спички, но вместо этого попал в плен к российским бойцам. Об этом рассказал командир разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки с позывным Харитон в беседе с ТАСС.

Он поделился, что украинский солдат по ошибке пришел к российскому наблюдательному пункту, но понял это слишком поздно. «Военнослужащий из боевого охранения подходит, говорит, к вам там пришли. Я говорю: "Заберите оружие и запустите". Заходит. "А можно у вас попросить спичек?". Я говорю: "Конечно". И мы понимаем, что этот человек не из российской армии, и он понимает, что он ошибся», — рассказал Харитон.

По его словам, после этого украинский солдат попытался уйти, сказав, что ему уже пора, однако российские бойцы его не отпустили, сообщив, что для него «война уже закончилась». Как уточнил Харитон, это произошло в 2023 году.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ попал в плен, вернувшись в занятый российскими военными блиндаж.