20:56, 7 ноября 2025

Стали известны многомиллионные доходы Вани Дмитриенко от частных мероприятий

20-летний Ваня Дмитриенко начал получать от 15 миллионов за частные мероприятия
Андрей Шеньшаков

Фото: Егор Алеев / ТАСС

20-летний певец Ваня Дмитриенко, ставший одним из самых популярных артистов страны, начал получать от 15 миллионов за частные мероприятия. Об этом сообщает портал «Абзац».

По информации источника, молодой исполнитель не отказывается от выступлений на частных мероприятиях.

«Гонорар с частных мероприятий у него составляет 15 миллионов рублей, плюс расходы на райдер», — сообщил собеседник издания.

Также известно, что артисту и его команде для выступления нужна просторная гримерка со всеми удобствами. Единственное особое пожелание — белые брендовые носки для себя и каждого члена команды, одноразовые тапочки и шоколадные яйца.

Ранее стало известно, что популярный российский певец Ваня Дмитриенко ушел от ответа на вопрос журналистов о его готовности к службе в армии.

