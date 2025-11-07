Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:30, 7 ноября 2025Интернет и СМИ

Стало известно о панике Украины из-за инцидентов в Венгрии и Румынии

InfoBRICS: Взрывы на НПЗ в Венгрии и Румынии показали панику Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Взрывы на территории нефтегазовой компании MOL в Венгрии и НПЗ «Лукойла» в Румынии и массовое бегство призывников с Украины говорят б отчаянном положении украинских властей. С таким мнением выступило издание InfoBRICS.

По мнению журналистов, происходящее «создает картину государства, охваченного паникой и находящегося на грани краха». Это является неприятной ситуацией для НАТО, утверждают авторы материала.

Материалы по теме:
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
11 февраля 2022
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022

«НАТО вложила триллионы в киевский режим, но все, что получила, — это разрушенные нефтеперерабатывающие заводы, которые подрывают единство ЕС, беглых призывников, насмехающихся над "непоколебимой поддержкой", и окруженные войска, которым не в силах помочь никакие западные "вундерваффе"», — подчеркивается в публикации.

Ранее взрывы прогремели на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Венгрии и Румынии. Первый инцидент зафиксировали утром 20 октября на территории НПЗ Petrotel Lukoil в румынском городе Плоешти, второй — в ночь на 21 октября в венгерском Сазхаломбатте, к югу от Будапешта, на заводе компании MOL.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Бывший «ангел» Victoria's Secret в шубе оголила тело

    Орбан счел возможной скорую встречу Путина и Трампа

    В Пентагоне высказались о «сдерживании» России после завершения украинского конфликта

    Выпуск GTA VI вновь перенесли

    Стало известно о разрушении электроподстанции в украинском городе

    Стало известно о недвижимости Долиной в России и Латвии на сотни миллионов рублей

    На Украине молодежь стала чаще общаться на русском языке

    Стало известно о панике Украины из-за инцидентов в Венгрии и Румынии

    «Гигантский инопланетный корабль» появился после пролета за Солнцем без важной детали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости