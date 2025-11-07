Выпуск стали в России рухнул

РИА Новости: Выпуск стали в РФ в сентябре упал на 7 % по сравнению с августом

По итогам сентября выпуск стали в России сократился на семь процентов по сравнению с августом и на девять процентов в сравнении с тем же периодом годом ранее. Об этом со ссылкой на исследование старшего аналитика компании «Эйлер» Никанора Халина сообщает РИА Новости.

Поводом для негативной динамики стало падение внутреннего спроса, который сокращается даже быстрее, чем производство. Хуже всего ситуация складывается с сортовым прокатом — минус 14 и минус 28 процентов соответственно.

Ранее на этой неделе ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» сообщила, что по итогам года потребление стали в стране упадет на 14 процентов по сравнению с 2024 годом, до 38 миллионов тонн.

При этом за первые девять месяцев года потребление металлопродукции, по словам гендиректора «Северстали» Александра Шевелева, падало на 15 процентов. Две недели назад компания сообщила, что приняла решение не выплачивать дивиденды за третий квартал 2025 года в связи с сохраняющимися проблемами.

Месяц назад стало известно, что на фоне недостаточной помощи со стороны государства металлургические заводы начали сокращать сотрудников, но пытаются избежать введения четырехдневной рабочей недели.