Стулья полетели на головы жителей российского города с крыши фабрики Порошенко

В Липецке подростки забросали людей стульями с крыши заброшенного завода Roshen. Об этом сообщает сетевое издание «Новости Липецка».

На опубликованной фотографии — вероятно, фрагменте видео — мальчик держит в руках офисный стул. На втором изображении подросток сбрасывает его вниз.

Кадры были сняты на крыше фабрики Roshen — компании, основанной экс-президентом Украины Петром Порошенко. Издание отмечает, что предприятие остановило работу в 2017 году, а в феврале 2024 года было национализировано.

