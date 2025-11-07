Россия
10:38, 7 ноября 2025Россия

Стулья полетели на головы жителей российского города с крыши фабрики Порошенко

В Липецке подростки забросали людей стульями с крыши заброшенного завода Roshen
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Липецке подростки забросали людей стульями с крыши заброшенного завода Roshen. Об этом сообщает сетевое издание «Новости Липецка».

На опубликованной фотографии — вероятно, фрагменте видео — мальчик держит в руках офисный стул. На втором изображении подросток сбрасывает его вниз.

Кадры были сняты на крыше фабрики Roshen — компании, основанной экс-президентом Украины Петром Порошенко. Издание отмечает, что предприятие остановило работу в 2017 году, а в феврале 2024 года было национализировано.

Ранее в Петербурге восьмиклассник попал в больницу с контузией после опасной игры со сверстниками. Мальчик получил выстрел из ракетницы в голову, что было частью игры его сверстников.

