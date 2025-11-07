Ведущая прервала прямой эфир из-за выругавшегося политика и отчитала его

Ведущая Кейт Гаррауэй отчитала выругавшегося в эфире политика Роберта Дженрика

Политик и член парламента Великобритании Роберт Дженрик стал гостем шоу «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) на канале ITV и выругался в прямом эфире. За инцидент пришлось извиниться ведущей программы Кейт Гаррауэй, передает The Mirror.

Темой выпуска стало выступление в парламенте министра юстиции Великобритании Дэвида Лэмми, в ходе которого он отвечал на вопросы о случайном освобождении двух преступников из тюрьмы. В эфире Дженрик раскритиковал главу ведомства за то, что тот не сообщил о судебной ошибке еще до появления новостей об этом в СМИ.

Гаррауэй предположила, что министр мог не захотеть говорить на эту тему до официального подтверждения, но приглашенный политик с ней не согласился. «Кейт, сейчас раннее утро, и ваши зрители еще завтракают, но это — простите за выражение — полная *** [чушь]», — выругался Дженрик. Сразу после этого ведущая прервала прямой эфир и извинилась перед зрителями. «Не используйте такие выражения, потому что из-за вас у нас у всех будут неприятности», — отчитала она гостя.

Ранее сообщалось, что американский телеведущий Джим Крамер случайно выругался в прямом эфире и сгорел от стыда. Инцидент произошел, когда он обсуждал с коллегами торговую сделку США с Евросоюзом.