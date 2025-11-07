Наука и техника
В России оценили вероятность полета на Марс в 2026 году

В РАН назвали беспилотный полет SpaceX на Марс в 2026 году невозможным
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fordelse Stock / Shutterstock / Fotodom

НАСА и SpaceX не смогут подготовить беспилотный полет на Марс к 2026 году. Об этом в разговоре с РИА Новости заявили российские специалисты в области космонавтики.

Ранее стало известно, что кандидат на пост главы НАСА Джаред Айзекман предложил отправить беспилотную миссию на Марс в 2026 году. Реализацию проекта могут поручить SpaceX Илона Маска. Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков заявил, что эти сроки нереальны.

Специалист оценил вероятность полета и заметил, что Айзекман и Маск ориентируются на эксплуатацию корабля Starship. «Но еще непонятно, как будут проходить испытания в следующем году, 2026 год является нереальным сроком», — подчеркнул Железняков. Расчеты Джареда Айзекман эксперт назвал слишком оптимистичными.

С Железняковым согласился руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. «Здесь имеется в виду, конечно, полет Starship, он еще не готов для такого полета, он вокруг Земли не летал, а посадка на Марс — это очень сложная задача», — заметил Моисеев.

В середине октября предприниматель Илон Маск заявил, что для успешной колонизации Марса нужно не менее 100 тысяч добровольцев. Также он отметил, что с Земли придется отправить не менее 1 миллиона тонн полезного груза.

