Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:55, 6 ноября 2025Наука и техника

Кандидат на пост главы НАСА предложил проект «Афина»

Bloomberg: Кандидат на пост главы НАСА Айзекман предложил проект «Афина»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Вновь выдвинутый президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост главы НАСА Джаред Айзекман ранее предлагал проект Athena («Афина»), предполагающий отправку беспилотной миссии на Марс в 2026 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации отмечается, что поручить реализацию миссии планировалось компании SpaceX. Также участие в проекте могли бы принять, в частности, компании Blue Origin, Rocket Lab и Axiom Space.

По данным агентства, в настоящее время некоторые части 62-страничного документа Athena устарели, тогда как другие все еще сохраняют актуальность.

Материалы по теме:
Starship: что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
Starship:что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
20 декабря 2024
Маскам тут не место Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Маскам тут не местоПока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
17 апреля 2018

В июне миллиардер Айзекман в соцсети Х призвал американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и президента США Дональда Трампа помириться.

В июне Айзекман объяснил снятие своей кандидатуры Трампом на пост главы НАСА наличием в окружении президента США людей с корыстными целями.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве увидели второй фронт против Украины на Западе

    Экипаж «Союза МС-28» дважды выйдет в открытый космос

    Бывший вице-губернатор российского региона попал в СИЗО для VIP-персон

    Россиянка засняла затопленный Таиланд и описала впечатления словами «такого еще не видела»

    Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов в России

    В российском городе трое неизвестных избили девятилетнюю девочку

    Популярная приправа оказалась эффективным средством для заживления ран

    Россияне застряли на островах Вьетнама из-за тайфуна

    Гендиректор «Пятницы!» рассказал о четырех тяжелейших клинических депрессиях

    Раскрыта особенность применяемой в боях за Димитров тактики Российской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости