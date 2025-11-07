Экономика
09:40, 7 ноября 2025Экономика

Трамп предупредил США о разрушительных последствиях

Трамп: Отмена пошлин Верховным судом будет разрушительной для США
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Если Верховный суд отменит введенные администрацией Белого дома глобальные пошлины, то США столкнутся с разрушительными последствиями. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, его процитировало Bloomberg.

Поводом для такого высказывания стала новость о том, что некоторые из судей этой инстанции усомнились в том, что глава государства не превысил свои полномочия. В интервью Fox News Трамп заявил, что «весь мир погрузился бы в депрессию», если бы он не смог ввести пошлины на товары торговых партнеров. По его словам, ему удалось заставить Китай отменить запланированные ограничения на редкоземельные металлы из-за угрозы повышения пошлин на эту страну.

До этого власти Китая решили на год приостановить действие дополнительной 24-процентной пошлины на товары из США. Данный шаг был сделан в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Пекином и Вашингтоном. Как заявили в китайском Минфине, приостановка некоторых пошлин способствует здоровому, стабильному и устойчивому развитию двусторонних торгово-экономических отношений и несет пользу народам обеих стран.

