Прикованную к кровати цепью женщину нашли в российской деревне

В Бабаевском округе под Вологдой нашли прикованную цепью к кровати женщину

Прикованную к кровати цепью пожилую женщину нашли в деревне в Бабаевском округе под Вологдой. Об этом стало известно из публикации УМВД России по Вологодской области в Telegram.

По информации полиции, обнаруженная ими в беспомощном состоянии россиянка — пенсионерка 1960 года рождения.

«Прибывшие медики приняли решение о госпитализации женщины (...) На месте полицейские выяснили, что к инциденту могут быть причастны члены семьи», — рассказали в УМВД.

Отмечается, что проверка по факту случившегося находится на контроле руководства региональной полиции.

