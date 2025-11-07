Россия
18:39, 7 ноября 2025

Прикованную к кровати цепью женщину нашли в российской деревне

В Бабаевском округе под Вологдой нашли прикованную цепью к кровати женщину
Марк Леонов
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Прикованную к кровати цепью пожилую женщину нашли в деревне в Бабаевском округе под Вологдой. Об этом стало известно из публикации УМВД России по Вологодской области в Telegram.

По информации полиции, обнаруженная ими в беспомощном состоянии россиянка — пенсионерка 1960 года рождения.

«Прибывшие медики приняли решение о госпитализации женщины (...) На месте полицейские выяснили, что к инциденту могут быть причастны члены семьи», — рассказали в УМВД.

Отмечается, что проверка по факту случившегося находится на контроле руководства региональной полиции.

Ранее под Тулой цыгане захватили и удерживали в качестве невольника участника СВО — он был одним из девяти человек, которых держали в рабстве на ферме. Всех их обманом вынудили приехать в Белевский район, обещая работу с посуточной оплатой.

    Все новости