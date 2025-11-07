Турция решила арестовать Нетаньяху

Турция выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху

Генпрокуратура Турции выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Аналогичные документы выписаны в отношении министра обороны еврейского государства Исраэля Каца и еще 35 человек. Из обвиняют в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа и препятствовании доставке гуманитарной помощи.

В сентябре многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН перед началом речи Нетаньяху, а также освистали его из-за действий Израиля в секторе Газа. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в Газе «уже два года на глазах всего мира происходит позорный геноцид», и Нетаньяху был вынужден обращаться к пустым креслам в зале.

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Нетаньяху. Политика уличили «в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 по 20 мая 2024 года».