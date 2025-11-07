Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:25, 7 ноября 2025Мир

Турция решила арестовать Нетаньяху

Турция выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Генпрокуратура Турции выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Аналогичные документы выписаны в отношении министра обороны еврейского государства Исраэля Каца и еще 35 человек. Из обвиняют в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа и препятствовании доставке гуманитарной помощи.

В сентябре многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН перед началом речи Нетаньяху, а также освистали его из-за действий Израиля в секторе Газа. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в Газе «уже два года на глазах всего мира происходит позорный геноцид», и Нетаньяху был вынужден обращаться к пустым креслам в зале.

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Нетаньяху. Политика уличили «в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 по 20 мая 2024 года».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли масштабы военных потерь ВСУ

    Власти Эстонии захотели сорвать концерт Limp Bizkit из-за высказываний солиста о России

    Трамп высказался о выводе войск США из страны Европы

    Законопроект о «периоде охлаждения» при покупке квартиры сочли непроработанным

    Пианисту Денису Мацуеву прищемило руку

    В Москве задержали главу департамента Минпромторга

    Турция решила арестовать Нетаньяху

    Россиянин вышел из магазина с сотрясением после спора с продавщицей

    Появились новые подробности о расчлененном в ОАЭ друге Павла Дурова

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала фигуру в микрошортах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости