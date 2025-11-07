Культура
Умерла звезда «Доктора Кто» Полин Коллинз

Актриса сериала «Доктор Кто» Полин Коллинз ушла из жизни в возрасте 85 лет
Ольга Коровина

Фото: Joel Ryan / AP

Британская актриса Полин Коллинз, известная по роли в культовом сериале «Доктор Кто», ушла из жизни. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на заявление родных артистки.

По информации источника, Коллинз в течение нескольких лет страдала от болезни Паркинсона. Актриса умерла дома, в окружении близких.

«Полин была многогранной личностью, играя самые разные роли. Яркая, искрометная, остроумная — на сцене и экране. Она останется в памяти как волевая, жизнерадостная и мудрая Ширли Валентайн, роль которой она прожила», — сказано в заявлении, полученном изданием.

Помимо работы в сериалах, Полин снималась во многих знаковых картинах. Он была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Ширли Валентайн».

