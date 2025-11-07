Урожай и винтовка довели россиян до уголовного дела

В Рязанской области пара россиян попалась полиции с урожаем конопли

В Рязанской области полицейские задержали россиянина и его сожительницу, подозреваемых в выращивании конопли. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

В ходе обыска у супругов нашли почти девять килограммов конопли и марихуаны, обрез ружья и винтовку с патронами. Запрещенный урожай россияне растили на приусадебном участке коттеджа. Общая масса наркосодержащих растений превысила шесть килограммов. Мужчина рассказал, что урожай предназначался для личного употребления.

Ранее МВД показало кадры из заброшенного дома в ЕАО, заваленного 59 килограммами марихуаны.