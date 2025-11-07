Успенская назвала унизительным получение пенсии

Певица Любовь Успенская заявила, что не хочет получать пенсию

Известная российская певица Любовь Успенская заявила, что для нее унизительно получать пенсию. Ее цитирует «Газета.Ru».

Артистка сообщила, что планирует работать до конца жизни и «умереть на сцене». Она подчеркнула, что не хочет быть пенсионеркой и получать выплаты.

«Никогда не ходатайствовала о пенсии, не хочу. Мне даже, можно сказать, унизительно получать пенсию», — сказала Успенская.

3 октября стало известно, что Любовь Успенская сломала руку, ей потребовалась операция. Позже исполнительница хита «Кабриолет» вышла на связь и сообщила, что уже вернулась домой из больницы.