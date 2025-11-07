Успенская назвала унизительным получение пенсии

Известная российская певица Любовь Успенская заявила, что для нее унизительно получать пенсию. Ее цитирует «Газета.Ru».
Артистка сообщила, что планирует работать до конца жизни и «умереть на сцене». Она подчеркнула, что не хочет быть пенсионеркой и получать выплаты.
«Никогда не ходатайствовала о пенсии, не хочу. Мне даже, можно сказать, унизительно получать пенсию», — сказала Успенская.
3 октября стало известно, что Любовь Успенская сломала руку, ей потребовалась операция. Позже исполнительница хита «Кабриолет» вышла на связь и сообщила, что уже вернулась домой из больницы.