В деле об исчезновении друга Павла Дурова и его жены в ОАЭ появились подозреваемые

В Петербурге задержали 7 человек по делу об исчезновении Новака с женой в ОАЭ

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали семерых подозреваемых по делу об исчезновении криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом пишет «Фонтанка».

Трое мужчин подозреваются в организации расправы и непосредственном ее совершении, а остальные четверо — дроперы. Первым троим суд в Петербурге изберет меру пресечения уже сегодня.

2 октября Новак с женой должны была встретиться с инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез их на стоянку у озера, где супруги пересели в другую машину и уехали на указанную встречу. Дальше связь с молодыми людьми пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Новака называют другом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. По данным «112», криптотрейдер скрылся с 500 миллионами долларов, взятыми у инвесторов на развитие бизнеса.

