В Европе занервничали перед встречей Трампа и Орбана

Politico: Европа беспокоится, что Трамп пойдет на послабления санкций для Орбана

Европейские лидеры выражают обеспокоенность из-за предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая должна состояться в Белом доме в пятницу, 7 ноября. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Трамп рассматривает Орбана как своего политического единомышленника, из-за чего может пойти на послабления для Будапешта в рамках санкционного режима против России. По мнению европейских чиновников, такой шаг стал бы символическим поражением для Европы и Украины, которые в последние месяцы активно призывали Белый дом усилить давление на Москву и ввести санкции.

«Мы привыкли к этим попыткам подорвать европейское единство», — заявил европейский источник на условиях анонимности.

Ранее Bloomberg сообщило, что Орбан встретится с Трампом и попросит его об отсрочке санкций против российской нефти. Уговорить главу Белого дома Орбан надеется за счет целого ряда выгодных для США предложений. В частности, Будапешт пообещает покупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ (СПГ) и топливо для атомных электростанций.

