Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:35, 7 ноября 2025Мир

В Европе занервничали перед встречей Трампа и Орбана

Politico: Европа беспокоится, что Трамп пойдет на послабления санкций для Орбана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Европейские лидеры выражают обеспокоенность из-за предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая должна состояться в Белом доме в пятницу, 7 ноября. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Трамп рассматривает Орбана как своего политического единомышленника, из-за чего может пойти на послабления для Будапешта в рамках санкционного режима против России. По мнению европейских чиновников, такой шаг стал бы символическим поражением для Европы и Украины, которые в последние месяцы активно призывали Белый дом усилить давление на Москву и ввести санкции.

«Мы привыкли к этим попыткам подорвать европейское единство», — заявил европейский источник на условиях анонимности.

Ранее Bloomberg сообщило, что Орбан встретится с Трампом и попросит его об отсрочке санкций против российской нефти. Уговорить главу Белого дома Орбан надеется за счет целого ряда выгодных для США предложений. В частности, Будапешт пообещает покупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ (СПГ) и топливо для атомных электростанций.

box#4145833

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    В России высказались о курсе Азербайджана на интеграцию в НАТО

    Орбан усомнился в потенциале саммита России и США

    Захарова задалась вопросом из-за заявлений Вучича об экспорте оружия на Украину

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

    В Россию прилетел редкий гость из Китая

    В российском регионе арестовали управляющего местным отделением Банка России

    Российский регион попросил о помощи с бензином

    Стала известна судьба сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости