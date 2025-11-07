Бывший СССР
В Харьковской области уничтожили базу иностранных наемников ВСУ

ВС РФ уничтожили пункты запуска БПЛА и дислокации наемников ВСУ в Чугуеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Харьковской области уничтожили места запусков дальних ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункт дислокации иностранных наемников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор подчеркнул, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли результативные удары по пунктам запуска дальних ударных дронов ВСУ в Харьковской области. Пункт временной дислокации иностранных наемников был поражен в Чугуеве.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил о попытках ВСУ контратаковать на харьковском направлении. Он уточнил, что ВСУ пытались действовать малыми группами при поддержке артиллерии и дронов.

Свежая Россия
