ВС РФ уничтожили пункты запуска БПЛА и дислокации наемников ВСУ в Чугуеве

В Харьковской области уничтожили места запусков дальних ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункт дислокации иностранных наемников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор подчеркнул, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли результативные удары по пунктам запуска дальних ударных дронов ВСУ в Харьковской области. Пункт временной дислокации иностранных наемников был поражен в Чугуеве.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил о попытках ВСУ контратаковать на харьковском направлении. Он уточнил, что ВСУ пытались действовать малыми группами при поддержке артиллерии и дронов.