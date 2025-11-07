Бывший СССР
22:59, 6 ноября 2025Бывший СССР

В Киеве раскрыли количество полученных в рамках инициативы PURL беспилотников

Шмыгаль: Киев получил 400 беспилотников в рамках инициативы PURL
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Благодаря инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) Киев получил 400 беспилотников. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, его цитирует ТАСС.

«Швеция была одной из первых, кто внес свой вклад [в рамках инициативы]... Благодаря этому сотрудничеству наши вооруженные силы уже получили 400 дронов», — сообщил чиновник, поблагодарив Стокгольм за участие в PURL.

PURL — инициатива, которая была создана США и НАТО. Она заключается в том, что европейские страны закупают американское оружие для последующей передачи его Украине.

В начала ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к концу месяца страна будет производить до 800 дронов-перехватчиков в сутки.

