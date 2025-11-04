Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:46, 3 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал переговоры с США по производству дронов

Зеленский анонсировал переговоры с США по производству дронов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На следующей неделе на Украину прибудут представители США, с которыми будет обсуждаться вопрос производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский, его цитирует украинское издание InsiderUA.

«Команда Соединенных Штатов Америки по поводу дрон-deal на следующей неделе будет на Украине», — сказал украинский лидер. Он также подчеркнул, что к концу ноября республика якобы будет производить до 800 дронов-перехватчиков в сутки.

Ранее британский журнал The Economist указал на то, что западные беспилотники оказались бесполезными в ходе боевых действий на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    Дрон разбил окно в подмосковной многоэтажке

    В зоне спецоперации ликвидировали обучавшегося по ускоренной программе украинца

    Сын Кости Цзю раскрыл детали ДТП со своим участием

    В США заявили о сокращении военного присутствия в Европе

    В России предложили сократить летние каникулы

    МИД Италии вызвал российского посла в Риме

    Зеленский анонсировал переговоры с США по производству дронов

    Зеленский не видел европейского плана по урегулированию конфликта на Украине

    На Западе призвали Зеленского прилететь в Россию и начать переговоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости