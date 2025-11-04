Зеленский анонсировал переговоры с США по производству дронов

На следующей неделе на Украину прибудут представители США, с которыми будет обсуждаться вопрос производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский, его цитирует украинское издание InsiderUA.

«Команда Соединенных Штатов Америки по поводу дрон-deal на следующей неделе будет на Украине», — сказал украинский лидер. Он также подчеркнул, что к концу ноября республика якобы будет производить до 800 дронов-перехватчиков в сутки.

Ранее британский журнал The Economist указал на то, что западные беспилотники оказались бесполезными в ходе боевых действий на Украине.