11:08, 7 ноября 2025

В Киеве сочли реалистичным вступление в Евросоюз к 2030 году

Politico: На Украине считают реалистичным вступление в Евросоюз к 2030 году
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Украины считают реалистичным вступление страны в Евросоюз к 2030 году. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку.

«Качка заявил, что Украина по-прежнему считает (...) получение статуса полноправного члена ЕС к 2030 году "абсолютно реалистичными" целями», — указано в сообщении издания.

Отмечается, что к 2028 году Украина планирует завершение переговоров о членстве в Евросоюзе.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник предположил, что президент страны Владимир Зеленский боится предательства Евросоюза по итогу переговоров.

