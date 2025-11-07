Мир
09:31, 7 ноября 2025

В Конгрессе США выдвинули жесткое требование Орбану

Bloomberg: Сенаторы США призвали Венгрию полностью отказаться от нефти из России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Сенаторы Конгресса США, как от Демократической, так и от Республиканской партий призвали Венгрию полностью отказаться от покупки нефти из России на фоне визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Вашингтон. Об этом сообщает Bloomberg.

«Законодатели заявили, что они обеспокоены тем, что Венгрия "не демонстрирует никаких признаков снижения своей зависимости от российских ископаемых видов топлива", и призывают Орбана и других потребителей присоединиться к предложению Европейского союза от июня о сокращении импорта к 2027 году», — приводит агентство слова конгрессменов.

Отмечается, что резолюцию с требованием прекратить импорт нефти подписали уже десять сенаторов. По их словам, Будапешт якобы «должен взять пример» с других стран Европы, которые «добились успеха в разрыве энергетических связей с Россией».

27 октября Орбан заявил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить санкции против нефтяного сектора России. Он также сообщал, что хочет поднять вопрос о возможном проведении саммита в Будапеште с президентом России Владимиром Путиным.

