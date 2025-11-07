Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:57, 7 ноября 2025Мир

В Кремле отреагировали на слова Трампа о прогрессе в украинском урегулировании

Песков: Кремль оставит без комментариев заявления Трампа о прогрессе по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Кремль оставит без комментариев заявления президента США Дональда Трампа о том, что в украинском урегулировании был достигнут значительный прогресс. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Здесь я оставил бы без комментариев, потому что какой-то дополнительной детализации по этому сюжету у нас нет», — сказал представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс. «Мы пока не достигли этого [мирного урегулирования конфликта], но, думаю, добились значительного прогресса», — сказал американский лидер.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что одним из главных препятствий в урегулировании конфликта на Украине является отсутствие доверия друг к другу у сторон. «Я полагаю, что обе стороны не доверяют друг другу. Это действительно сложная ситуация», — сказал он.

box#4145833

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    В России высказались о курсе Азербайджана на интеграцию в НАТО

    Орбан усомнился в потенциале саммита России и США

    Захарова задалась вопросом из-за заявлений Вучича об экспорте оружия на Украину

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

    В Россию прилетел редкий гость из Китая

    В российском регионе арестовали управляющего местным отделением Банка России

    Российский регион попросил о помощи с бензином

    Стала известна судьба сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости