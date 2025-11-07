В МИД России заявили о выполнении поручений Путина по ядерным испытаниям

Захарова: МИД приступил к выполнению поручений после заседания Совбеза России

Министерство иностранных дел (МИД) России получило поручения президента Владимира Путина о подготовке предложений по ядерным испытаниям после заседания Совета безопасности и приступило к их выполнению. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Состоявшееся на днях заседание Совбеза России и прозвучавшее там поручение президента Путина также могут являться ответом на ваш вопрос. МИД получил соответствующие поручения, и ведомство уже приступило к выполнению той задачи, которая была поставлена руководством страны», — ответила дипломат на вопрос журналистов.

При этом Захарова не привела каких-либо деталей относительно выполнения внешнеполитическим ведомством поручения российского лидера.

5 ноября Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам подготовить предложения по ядерным испытаниям. Этому предшествовало заявление главы оборонного ведомства Андрея Белоусова о целесообразности немедленной подготовки к таким мероприятиям.