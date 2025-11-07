Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:12, 7 ноября 2025Культура

В окружении Хлебниковой прокомментировали новости о ее проблемах с костями

Представитель Марины Хлебниковой опроверг слухи о проблемах со здоровьем певицы
Ольга Коровина

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Концертный директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг сообщения о проблемах со здоровьем у певицы. Его слова приводит «Абзац».

По словам представителя 60-летней артистки, она регулярно выходит на сцену и не испытывает трудностей из-за концертной деятельности.

«У Марины вчера вышел клип, у нее концерты каждую неделю. Поэтому я что-то не очень понимаю фразу "решилась все-таки выступить на концерте"», — пояснил Прайс. Он добавил, что в данный момент Хлебникова занята подготовкой к большому сольному шоу.

7 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что врачи запретили Хлебниковой выступать из-за проблем со здоровьем. По данным источника, перед очередным концертом артистка пожаловалась врачам на боли в суставах и онемение ног. Из-за хронических проблем с костями и высокого риска переломов певице якобы запретили физические нагрузки, но она не стала отменять запланированное выступление.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    В России высказались о курсе Азербайджана на интеграцию в НАТО

    Орбан усомнился в потенциале саммита России и США

    Захарова задалась вопросом из-за заявлений Вучича об экспорте оружия на Украину

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

    В Россию прилетел редкий гость из Китая

    В российском регионе арестовали управляющего местным отделением Банка России

    Российский регион попросил о помощи с бензином

    Стала известна судьба сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости