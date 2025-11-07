В окружении Хлебниковой прокомментировали новости о ее проблемах с костями

Представитель Марины Хлебниковой опроверг слухи о проблемах со здоровьем певицы

Концертный директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг сообщения о проблемах со здоровьем у певицы. Его слова приводит «Абзац».

По словам представителя 60-летней артистки, она регулярно выходит на сцену и не испытывает трудностей из-за концертной деятельности.

«У Марины вчера вышел клип, у нее концерты каждую неделю. Поэтому я что-то не очень понимаю фразу "решилась все-таки выступить на концерте"», — пояснил Прайс. Он добавил, что в данный момент Хлебникова занята подготовкой к большому сольному шоу.

7 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что врачи запретили Хлебниковой выступать из-за проблем со здоровьем. По данным источника, перед очередным концертом артистка пожаловалась врачам на боли в суставах и онемение ног. Из-за хронических проблем с костями и высокого риска переломов певице якобы запретили физические нагрузки, но она не стала отменять запланированное выступление.