Водолацкий: Инициатива ЕС об испытательном сроке для Украины затянет конфликт

Инициатива об испытательном сроке для новых стран, желающих вступить в Евросоюз (ЕС), призвана затянуть конфликт на Украине. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

По словам парламентария, подобные инициативы исходят от ЕС с целью показать поддержку странам, у которых существуют внутренние разногласия, для того чтобы затянуть конфликт с Россией.

Он подчеркнул, что одна и та же схема, при которой европейские лидеры уверяли в мирном будущем при вступлении в ЕС, применялась ко всем странам, желающим вступить в ЕС, в частности в отношении Турции и Сербии. При этом он обратил внимание, что последние так и не стали членами сообщества.

«Обласканный ЕС диктатор [Владимир] Зеленский постоянно привозит из Брюсселя определенные "подарки", связанные с тем, что вот завтра комиссия будет рассматривать определенный процесс, который будет принят в отношении Украины, особый статус, для того, чтобы Украина продолжала быть полигоном в той русофобской войне», — заключил Водолацкий.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что новые страны, включая Албанию, Молдавию, Украину и Черногорию, могут вступить в Европейский союз к 2030 году. По ее мнению, возможное вступление в ЕС может стать для Украины «важной гарантией безопасности».