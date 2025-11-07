Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:03, 7 ноября 2025Россия

В России назвали призванную затянуть конфликт на Украине инициативу Евросоюза

Водолацкий: Инициатива ЕС об испытательном сроке для Украины затянет конфликт
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Инициатива об испытательном сроке для новых стран, желающих вступить в Евросоюз (ЕС), призвана затянуть конфликт на Украине. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

По словам парламентария, подобные инициативы исходят от ЕС с целью показать поддержку странам, у которых существуют внутренние разногласия, для того чтобы затянуть конфликт с Россией.

Он подчеркнул, что одна и та же схема, при которой европейские лидеры уверяли в мирном будущем при вступлении в ЕС, применялась ко всем странам, желающим вступить в ЕС, в частности в отношении Турции и Сербии. При этом он обратил внимание, что последние так и не стали членами сообщества.

«Обласканный ЕС диктатор [Владимир] Зеленский постоянно привозит из Брюсселя определенные "подарки", связанные с тем, что вот завтра комиссия будет рассматривать определенный процесс, который будет принят в отношении Украины, особый статус, для того, чтобы Украина продолжала быть полигоном в той русофобской войне», — заключил Водолацкий.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что новые страны, включая Албанию, Молдавию, Украину и Черногорию, могут вступить в Европейский союз к 2030 году. По ее мнению, возможное вступление в ЕС может стать для Украины «важной гарантией безопасности».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Балтийском море заметили «корабли-призраки» НАТО. Что известно о перемещении военных судов альянса?

    Врач назвал самый вредный и при этом популярный вариант завтрака

    Ведущая прервала прямой эфир из-за выругавшегося политика и отчитала его

    Токаев увидел в Трампе посланника свыше

    Российская фигуристка-чемпионка рассказала о предложении выступать за Китай

    ФСБ показала видео задержания работавшего на украинского блогера россиянина

    Военкор назвал цель ночных ударов по Украине

    Российские военные ударили по ВСУ в Одесской области

    На Западе раскрыли план побега Зеленского

    В России начали отмечать день Октябрьской революции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости