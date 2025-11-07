В России отреагировали на решение Токаева назвать Трампа посланником свыше

Депутат Затулин: Весь мир соревнуется в словословиях в адрес президента Трампа

Сегодня восточным красноречием в адрес президента США Дональда Трампа страны соревнуются друг с другом, чтобы огородить себя от санкций, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Дональд Трамп является великим государственным деятелем, посланным свыше, чтобы вернуть здравый смысл в политику страны. Также он выразил уверенность, что политику американского лидера поддерживают во всем мире.

Депутат напомнил, что существует такое понятие, как восточное красноречие, которое сейчас применяют из комплиментарных соображений в адрес президента Трампа. В этом замечен не только лидер Казахстан, но и другие страны, например, Южная Корея, уточнил он. По мнению Затулина, это отражает желание стран огородить себя от репрессалий и таможенных войн, которые американская администрация при Трампе щедро анонсирует и раздает.

«Безусловно, страны постсоветского пространства, Казахстан и Республики Средней Азии, хотели бы налаживать отношения со всеми центрами силы, поддерживать эти отношения и с Россией, и с Китаем, и с Соединенными Штатами. Они понимают, что Трамп ведет себя на мировой арене достаточно агрессивно. Они не хотят, как я уверен, попадать под какую-то раздачу санкций и рассчитывают, что развитие отношений с США им что-то принесет», — считает парламентарий.

Депутат отметил, что эти страны не смогут менять свои отношения с Россией или Китаем на США с учетом и российских, и китайских инвестиций и влияния в регионах. Но в определенной степени эта игра на всех досках может им казаться лучшим подтверждением их самостоятельности и независимости, а все остальное относится к стилю, подчеркнул Затулин.

Ранее Дональд Трамп провел встречу с лидерами стран Средней Азии в Вашингтоне 6 ноября. Помимо Токаева, на встрече присутствовали президенты Киргизии — Садыр Жапаров, Туркмении — Сердар Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев и Таджикистана — Эмомали Рахмон.