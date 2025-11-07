Сивков: Баку взял курс на интеграцию в Североатлантический альянс

Если вооруженные силы Азербайджана прежде заимствовали советский подход, то теперь приведение армии в соответствие со стандартами НАТО означает ряд значительных перемен. Об этом рассказали в беседе с газетой «Взгляд» военные эксперты Константин Сивков и Юрий Кнутов.

«Перевод вооруженных сил Азербайджана на стандарты НАТО означает только одно — Баку взял курс на интеграцию в Североатлантический альянс», — заявил Константин Сивков, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса. Он считает, что президент Ильхам Алиев, можно сказать, идет по стопам украинских коллег Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Владимира Зеленского. Эксперт не исключил, что в будущем Азербайджан попросится в альянс, что создаст риски для России и Ирана.

Между тем Юрий Кнутов пояснил, что Россию пытаются вытеснить из Закавказья. Он также высказался о переменах в азербайджанской армии. По его словам, Баку будет закупать западное оружие и военную технику. Также вооруженные силы, вероятно, откажутся от полков и перейдут на бригады. Наконец, Кнутов обратил внимание, что Азербайджан зависит от Турции и ориентируется не на Брюссель, а на Анкару. «По сути, азербайджанские вооруженные силы станут придатком армии Турции», — заключил эксперт.

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин отметил, что удивляться словам Алиева о переводе армии страны на стандарты Североатлантического альянса не стоит. Что касается взаимодействия Азербайджана и НАТО, то оно осуществляется прямым и непосредственным образом через Турцию. Практически у Азербайджана с Турцией общая армия и общее командование, военно-политический союз, обратил внимание парламентарий.

Ранее Алиев предложил странам — участницам Организации тюркских государств провести совместные военные учения в 2026 году. В объединение входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан.