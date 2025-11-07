Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 7 ноября 2025Бывший СССР

В России высказались о курсе Азербайджана на интеграцию в НАТО

Сивков: Баку взял курс на интеграцию в Североатлантический альянс
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jia Yuchen / Xinhua / Globallookpress.com

Если вооруженные силы Азербайджана прежде заимствовали советский подход, то теперь приведение армии в соответствие со стандартами НАТО означает ряд значительных перемен. Об этом рассказали в беседе с газетой «Взгляд» военные эксперты Константин Сивков и Юрий Кнутов.

«Перевод вооруженных сил Азербайджана на стандарты НАТО означает только одно — Баку взял курс на интеграцию в Североатлантический альянс», — заявил Константин Сивков, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса. Он считает, что президент Ильхам Алиев, можно сказать, идет по стопам украинских коллег Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Владимира Зеленского. Эксперт не исключил, что в будущем Азербайджан попросится в альянс, что создаст риски для России и Ирана.

Между тем Юрий Кнутов пояснил, что Россию пытаются вытеснить из Закавказья. Он также высказался о переменах в азербайджанской армии. По его словам, Баку будет закупать западное оружие и военную технику. Также вооруженные силы, вероятно, откажутся от полков и перейдут на бригады. Наконец, Кнутов обратил внимание, что Азербайджан зависит от Турции и ориентируется не на Брюссель, а на Анкару. «По сути, азербайджанские вооруженные силы станут придатком армии Турции», — заключил эксперт.

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин отметил, что удивляться словам Алиева о переводе армии страны на стандарты Североатлантического альянса не стоит. Что касается взаимодействия Азербайджана и НАТО, то оно осуществляется прямым и непосредственным образом через Турцию. Практически у Азербайджана с Турцией общая армия и общее командование, военно-политический союз, обратил внимание парламентарий.

Ранее Алиев предложил странам — участницам Организации тюркских государств провести совместные военные учения в 2026 году. В объединение входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    Объявивший об уходе на СВО Прилепин оказался на Дальнем Востоке

    Уехавшая из России Лазарева пожаловалась на неожиданную реакцию узнавших ее мужчин

    Телеведущая Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту бывшей страны СССР

    Россиянам спрогнозировали спад цен на один вид жилья

    В России высказались о курсе Азербайджана на интеграцию в НАТО

    Орбан усомнился в потенциале саммита России и США

    Захарова задалась вопросом из-за заявлений Вучича об экспорте оружия на Украину

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости