13:29, 7 ноября 2025Экономика

В российском регионе арестовали управляющего местным отделением Банка России

В Ингушетии в рамках дела о хищении арестовали главу местного отделения ЦБ
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey /news.ru / Globallookpress.com

Суд арестовал управляющего отделением Центробанка (ЦБ) — Национальным банком по республике Ингушетия Южного управления Банка России Магомед-Бека Ужахова; в его кабинете прошли следственные действия по уголовному делу о хищении более четырех миллионов рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону сообщает «Интерфакс».

По информации следствия, сумма причиненного государству ущерба возникла в результате злоупотребления должностными полномочиями со стороны Ужахова, а в ходе обыска по месту его работы и проживания были изъяты доказательства его противоправной деятельности.

До этого агентству стало известно, что управляющий отделением банка, зная, что его родственник — заведующий системно-техническим сектором отдела информатизации, совершил хищение мобильной рабочей станции стоимостью около 110 тысяч рублей, не уведомил об этом ЦБ, не привлек мужчину к ответственности и не стал расторгать с ним трудовой договор.

Согласно представленным следствием данным, прошлой осенью Ужахов дал указание подчиненным подготовить документы с недостоверными сведениями относительно фактически отсутствующего имущества и утвердил фиктивную накладную. 27 октября его задержали.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отказалась комментировать ситуацию с арестом главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова, взятого под стражу по делу о хищении около четырех миллиардов рублей при эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске.

