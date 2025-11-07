Культура
Власти Эстонии захотели сорвать концерт Limp Bizkit из-за высказываний солиста о России

ERR: В Эстонии хотят отменить концерт Limp Bizkit из-за заявлений солиста об РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dave Safley / Globallookpress.com

Эстонские власти захотели сорвать концерт американской американской рэп-метал-группы Limp Bizkit в Таллине из-за высказываний ее солиста Фреда Дерста о России. Об этом сообщает ERR.

Группа сообщила о намерении выступить на открытой сцене Unibet Arena в Таллине 31 мая, однако из-за «пророссийского прошлого» фронтмена концерт может быть отменен.

В статье отмечается, что Министерство культуры Эстонии связалось с организаторами концерта, подчеркнув, что он не должен состояться. Министерство иностранных дел республики, в свою очередь, заявило, что сторонникам «государства-агрессора» «нет места в культурном пространстве» страны.

В 2023 году Дерст показал видеозапись с президентом Украины Владимиром Зеленским под песню Loser (англ. «неудачник»). Музыкант разместил в сторис короткий смонтированный клип, в котором Зеленский изображен несущим белый флаг, в военной форме и каске.

