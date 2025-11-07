Бывший СССР
13:53, 7 ноября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный указал на признак приближения поражения ВСУ на трех направлениях

Военный эксперт Дандыкин: У ВСУ не хватает людей на все направления
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Приближается поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске, Красноармейске и Волчанске — на это указывает, в частности, невозможность пополнения личного состава, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Украина сейчас собирает и отправляет всех, кого может, в Купянск. Вот гордились отправкой туда спецназа, но он был ликвидирован. Также пытаются отправить людей в красноармейские котлы, в район Волчанска, где бои идут уже полтора года и победа не за горами. На все направления солдат просто не хватает», — сказал Дандыкин.

Сдаться в плен, по его словам, военнослужащим становится все сложнее, где-то люди пытаются сбегать. Тем не менее, как подчеркнул военный эксперт, сопротивление все равно продолжается, хотя и может начать спадать уже в текущем месяце.

«Подкрепление из семи человек, которое перебросили в Купянск, — это меньше отделения. Людей сейчас собирают по сусекам, но все равно не могут набрать. Вернуть из-за границы уехавших не получается», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что ВСУ отправили в Купянск Харьковской области подкрепление из семи человек. Группа быстро свернула свою работу и оставила позиции.

