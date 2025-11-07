Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:58, 7 ноября 2025Забота о себе

Врач предупредил некоторых людей о риске разрыва желудка из-за леденцов с колой

Гастроэнтеролог Загайнов: При язве эксперименты с газировкой противопоказаны
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Гастроэнтеролог Антон Загайнов прокомментировал случай с российским подростком, которому разорвало желудок после того, как он выпил колу и съел мятные леденцы ментос. Врача цитирует aif.ru.

Доктор объяснил, что у драже шероховатая поверхность, поэтому если запить эти конфеты колой, в желудке образуется больше углекислого газа. Загайнов уточнил, что у здорового человека стенка желудка достаточно прочная, поэтому она сможет выдержать давление.

Однако если у человека есть язва, ментос вместе с колой могут спровоцировать разрыв желудка. «После 14 лет риск резко возрастает. Язва у подростка — это не редкость, особенно если есть инфицирование Helicobacter pylori, психоэмоциональный стресс, нарушение питания или генетическая предрасположенность», — предупредил Загайнов.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Врач добавил, что людям, у которых есть гастрит, язва, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие заболевания ЖКТ, эксперименты с ментосом и кока-колой полностью противопоказаны.

О том, что подростку разорвало желудок после того, как он выпил колу и съел ментос, стало известно в начале ноября. Отмечалось, что парень решил повторить эксперимент, который увидел в сети. Буквально через секунду после этого у подростка началась рвота с кровью и пошла пена изо рта. Ему сделали операцию и удалили часть желудка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Генштаба ВСУ анонсировал «некие решения» в Красноармейске

    Супруги решили провести «отпуск мечты» на круизном лайнере и были искусаны клопами

    Власти Украины сделали заявление о тяжелой ситуации в Красноармейске и Волчанске

    Работа следователей на месте крушения вертолета в Дагестане попала на видео

    Вдовец 26 лет платил за квартиру-место преступления и помог найти убийцу жены

    Названы перспективы дела генерала Росгвардии об ущербе в 350 миллионов рублей

    Врач предупредил некоторых людей о риске разрыва желудка из-за леденцов с колой

    В администрации Трампа заявили о худшем воздействии шатдауна на экономику

    Гузеева стала бабушкой

    Москву начали украшать к Новому году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости