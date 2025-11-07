Бывший СССР
ВС России нанесли удар по заводу ВСУ в Павлограде

ВС России ударили по Павлоградскому заводу, где собирают ракеты для ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удары по Павлоградскому механическому заводу, где собирают ракеты «Нептун» и «Гром-2» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Известно про прилеты по Павлоградскому механическому заводу и площадке рядом с ним», — сказал он.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что транспортная логистика и объекты энергетики стали целями ночных ударов армии России по Украине. По его словам, удар был нанесен и по пункту временной дислокации ВСУ на Слобожанщине.

До этого российские военные ударили по ВСУ в Одесской области. По информации Лебедева, взрывы раздались в том числе в поселке Черноморское.

