Вероятность встречи Путина и Трампа оценили

Политолог Дудаков не исключил встречу Путина и Трампа в Будапеште

Проведение двустороннего саммита России и США в Будапеште нельзя исключать, заявил политолог-американист Малек Дудаков. Вероятность проведения встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о том, что лидеры стран вскоре могут встретиться. По его словам, для этого сторонам осталось решить один-два вопроса, согласовав позиции по украинскому конфликту.

Как мы знаем, наша сторона говорила, что мы не против проведения подготовительной работы. То есть речь пока идет о приостановке подготовки к саммиту, а не о полном прекращении любой возможности контактов на высшем уровне Малек Дудаков политолог

При этом в заявлении Орбана политолог увидел слишком позитивную оценку происходящего. Он также указал, что венгерский премьер заинтересован в том, чтобы сделать Будапешт площадкой для саммита. Таким образом политик сможет добиться международного успеха накануне выборов, пояснил Дудаков.

«Орбан всегда будет в таком позитивном ключе это комментировать. Сейчас понятно, что главная задача Орбана все-таки добиться от Трампа уступок в вопросе санкций, так чтобы Венгрия смогла и дальше закупать российские энергоносители. И здесь, я думаю, что он будет как раз убеждать Трампа эти санкции ограничить и все-таки поучаствовать в этом саммите в Будапеште и так далее. Интерес Орбана понятен, потому что скоро выборы в Венгрии, его партия сейчас по опросам отстает от оппозиции», — поделился собеседник «Ленты.ру»

При этом далеко не факт, что в ближайшее время саммит будет проведен, считает он.

До этого Орбан сообщил, что готов провести телефонный разговор с Путиным и обсудить организацию саммита при участии Трампа.