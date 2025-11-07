Выборы мэра Нью-Йорка связали с Украиной

Соскин: Трамп может отвернуться от Украины из-за противостояния с Мамдани

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала связал выборы мэра Нью-Йорка с Украиной. По его мнению, президент США Дональд Трамп будет занят противостоянием с Зохраном Мамдани и на фоне этого может отвернуться от Киева.

«В ближайшее время мы с вами будем какие-то очень интересные вещи наблюдать. Естественно, это удар и по Украине, потому что Трамп должен и будет заниматься обязательно Нью-Йорком», — считает политик.

5 ноября демократам удалось одержать несколько крупных политических побед с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Одним из таких достижений стала победа социалиста-мусульманина Зохрана Мамдани в борьбе за пост мэра Нью-Йорка.