22:36, 7 ноября 2025Экономика

Законопроект о «периоде охлаждения» при покупке квартиры сочли непроработанным

Юрист Иванов: Законопроект о периоде охлаждения при покупке жилья не проработан
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Законопроект о «периоде охлаждения» при покупке жилья недостаточно проработан. Соответствующее мнение высказал советник председателя совета Ассоциации банков России, кандидат юридических наук Олег Иванов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, несмотря на кажущуюся важность инициативы, которая должна уберегать от мошенников, выманивающих деньги у граждан, механизм отложенной передачи средств при сделке с жильем уже есть в российских финансовых организациях. Средства переводятся на счет в банке, но продавец не получает их до того, как будут подписаны все необходимые документы.

«Инициатива не вполне проработана. Уже существует механизм отложенной передачи денег. (...) В принципе, этот механизм может в себе закладывать другие дополнительные условия, которые между собой установили стороны. Хоть год дополнительный, льготный или период охлаждения, если сторонам это кажется выгодным, либо если покупатель сомневается, то он может обусловить передачу продавцу денег какими-то отлагательными сроками, медицинскими справками или другими способами», — отметил Иванов.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что россияне могут перестать покупать квартиры из-за страха лишиться их после аннулирования сделки по инициативе продавца.

