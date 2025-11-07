Путешествия
00:07, 7 ноября 2025Путешествия

Застрявшие на пароме из Турции россияне поделились подробностями рейса

На пароме Seabridge из Турции нет питания, время швартовки в России неизвестно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Супруги из Екатеринбурга Илья и Светлана в беседе с SOCHI1.RU поделились проблемами, с которыми они столкнулись на пароме из Турции, и раскрыли подробности рейса.

Билет они приобрели накануне отправления в офисе перевозчика, онлайн его купить невозможно. Турецкие пограничники поставили печати о выезде в загранпаспортах, после чего судно начало свой путь. В 9 утра паром приблизился к российскому берегу и до сих пор находится в 20 километрах от Сочи, ожидая швартовки.

«Просим нас забрать домой, в Россию. Мы готовы на шлюпках плыть в Сочи. Мы просим, пусть нас заберут наши пограничники», — попросил Илья.

Экипаж не предоставляет никакой информации, когда пассажиры сойдут на берег, добавил россиянин. При этом еды на борту нет, хотя перевозчик обещал, что будет работать буфет.

Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у порта в Краснодарском крае. Судно Seabridge более девяти часов не может попасть в Сочи и дрейфует в местных водах, ожидая разрешения на швартовку. На борту находятся 20 человек, в том числе россияне. Пассажиры ждут прибытия в своих каютах.

