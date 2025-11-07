Путешествия
Застрявший у порта Сочи паром с россиянами на борту отказался вернуться в Турцию

Паром из Трабзона будет ждать высадки пассажиров в Сочи
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Заман Рамазанов / РИА Новости

Застрявший у порта Сочи паром Seabridge из Трабзона с россиянами на борту отказался вернуться в Турцию и будет ждать возможности высадить пассажиров. Об этом рассказал РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.

По его словам, судно вернется в Турцию, когда оставит нынешних пассажиров в Сочи и заберет оттуда следующих путешественников.

Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у порта в Краснодарском крае. Судно Seabridge более девяти часов не может попасть в Сочи и дрейфует в местных водах, ожидая разрешения на швартовку. На борту находятся 20 человек, в том числе россияне. Пассажиры ждут прибытия в своих каютах. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что паром не получил разрешения на швартовку.

