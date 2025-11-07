Зеленский отверг доброту Лукашенко

Зеленский: Украине не нужна доброта Лукашенко

Украине не нужна доброта со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе брифинга, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Лукашенко стал очень разговорчивым. Нам его доброта к украинскому народу (...) не нужна», — отметил Зеленский.

6 ноября Лукашенко обратился к украинцам. Он пригласил их приехать в Белоруссию и пообещал принять с удовольствием, обеспечив необходимые условия жизни.

Ранее белорусский лидер ответил Зеленскому, назвавшему его и российского президента Владимира Путина стариками. Он заявил, что слова представителя Киева являются полной чепухой.