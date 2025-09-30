«Своим сыном считал». Лукашенко ответил Зеленскому, назвавшему его стариком

Президент Белоруссии Лукашенко назвал чепухой слова Зеленского о своем возрасте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего его и российского президента Владимира Путина стариками.

Я человек уже… как недавно сказал... тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, старики мы тут с Путиным, где-то там шепчемся по углам во вред другим. Чепуха полная Александр Лукашенко президент Белоруссии

Поводом для пикировки стали слова об «очень хорошем предложении» Путина по Украине

Зеленский в ходе Варшавского форума по вопросам безопасности накануне, 29 сентября, помимо слов о «стариках» также раскритиковал белорусского президента за слова об урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, тот живет в «собственном мире».

«Он так построил его, изолировал себя. Он живет три десятилетия в этом доме, который построил. Но этот дом размером со страну. Но я хочу, чтобы он помнил, что его страна независима», — раскритиковал Зеленский Лукашенко.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Причиной стали заявления Лукашенко о том, что он узнал от Владимира Путина об «очень хорошем предложении» по Украине. «Мы с президентом Путиным обсуждали, я не стану говорить, это президент сам скажет. Хорошие предложения по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны [президентом США] Дональдом Трампом, увезены в Вашингтон, чтобы подумать и обсудить», — рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что в случае отказа от предложений Москвы Киев «потеряет всю Украину». Он вместе с тем отметил успехи армии России, которая, по его словам, наступает на всех фронтах.

Лукашенко звал Трампа, Путина и Зеленского в Минск

Лукашенко ранее предлагал провести в Минске трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины.

«Соберитесь втроем где-нибудь — Трамп, Путин, договоритесь в первый день и пригласите Зеленского. В первый день поговорить о российско-американских отношениях, а во второй — об этой проблеме», — призывал президент Белоруссии.

Политик подчеркнул, что встреча должна быть посвящена выработке конкретного проекта мирного соглашения и организована заранее. Он добавил, что в случае разумного проведения переговоров возобновления конфликта между Украиной и Россией не предвидится.