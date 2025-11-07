Звезда «Счастливы вместе» и «Букиных» объяснила уход из проекта

Звезда «Букиных» Сагалова заявила, что ей было тяжело уходить из сериала

Актриса Дарья Сагалова, известная по роли Светы Букиной в сериалах «Счастливы вместе» и «Букины», объяснила свой уход из проекта. Интервью с ней публикует портал «Леди Mail».

Сагалова отказалась сниматься во втором сезоне «Букиных», несмотря на то, что это решение, по ее словам, далось тяжело. «Я его долго "перебаливала" и даже была какое-то время в депрессии… Потому что впервые на своем опыте прочувствовала значение выражения "уходить, любя"», — поделилась артистка.

Она назвала себя «не самым удобным артистом», подчеркнув, что с ее мнением надо считаться, а также обсуждать сценарий. «Что зачастую сильным мира кино не особо-то нравится… И я их в этом очень понимаю и не сужу, и как работодатель сама, наверное, даже поддерживаю», — добавила актриса.

