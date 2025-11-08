45-летняя певица Слава снялась в купальнике

Российская певица Слава снялась в красном купальнике

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) опубликовала кадры в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница снялась в красном раздельном купальнике в рубчик. Данный комплект состоял из топа на бретелях и плавок с низкой посадкой.

При этом звезда продемонстрировала фигуру. В то же время она собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа.

Ранее в ноябре певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене. Звезда рассказала, что стилисты сделали ей три запасных платья, однако два из них она повредила еще до выхода на сцену.