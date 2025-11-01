Ценности
13:31, 1 ноября 2025

45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

Российская певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене
Екатерина Ештокина

Фото: @nastya_slava

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) вышла на сцену премии «Золотой граммофон» в необычном наряде и намеренно разорвала его. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница выступала в черном бумажном платье, которое она резким движением разделила на части прямо перед публикой, оставшись в белом тканевом изделии.

Звезда рассказала, что стилисты сделали ей три запасных платья, однако два из них она разорвала еще до выхода на сцену. «На самом деле, хоть оно и сделано из специальной бумаги, жарко в нем было очень», — призналась знаменитость.

Ранее в октябре певица Слава похвасталась сумкой за миллион рублей. Знаменитость разместила ролик, в котором продемонстрировала черный аксессуар Hermes Birkin.

    45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

    Все новости