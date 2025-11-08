8 ноября в России празднуют День Сибири, а в мире — День урбанизма. Православные вспоминают великомученика Димитрия Солунского. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 8 ноября, кто из знаменитых людей родился в этот день и какие приметы с ним связаны.

Праздники в России

День Сибири

Праздник был установлен при Александре III по случаю 300-летия присоединения Сибири. Считается, что 8 ноября 1582 года казаки под предводительством атамана Ермака взяли столицу Сибирского ханства Искер.

В настоящее время Сибирь является одним из символов страны, обширный регион известен своими природными богатствами, такими как нефть, газ и золото.

Фото: Konstantin Mikhailov / Russian Look / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в России 8 ноября

День памяти сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших при выполнении служебных обязанностей;

День ветеранов спорта.

Праздники в мире

Международный день КВН

8 ноября 1961 года на экраны вышел первый выпуск программы КВН (Клуб веселых и находчивых). Через 10 лет ее закрыли из-за цензуры, но в 1986-м возродили вновь. Тогда с подачи бессменного ведущего Александра Маслякова КВН стал главной юмористической программой СССР, а затем и России.

Юмористические игры КВН популярны и сейчас. По статистике, более миллиона человек по всему миру ежегодно играют в КВН. Более 90 процентов общеобразовательных организаций России имеют свои команды.

Всемирный день градостроительства

Праздник появился в 1949 году по инициативе профессора Университета Буэнос-Айреса Карлоса Мариа делла Паолеры. В России этот день отмечается с 2012 года.

Другое название этого праздника — День урбанизма. Его отмечают архитекторы и профессиональные строители, которые занимаются разработкой проектов и возведением зданий.

Фото: Daniel McCullough / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 8 ноября

День пианиста;

Всемирный День без Wi-Fi;

Международный день радиологии;

День первых признаков зимы;

Всемирный день капучино;

День исполнения желаний.

Какой церковный праздник 8 ноября

День памяти великомученика Димитрия Солунского

Согласно преданию, отец Димитрия был римским проконсулом, но тайно исповедовал христианство. Когда он ушел из жизни, император Максимиан поставил Димитрия на место отца и сделал властителем Фессалонийской области. Правда, помимо защиты региона от внешних врагов, император велел Димитрию истреблять христиан.

Вместо этого святой начал искоренять языческие традиции и обращать местных в христианскую веру. Императору вскоре донесли об этом — готовясь к кончине, Димитрий раздал свое имущество и предался посту. Его заключили в темницу, позже по приказу императора стража пронзила тело святого копьями. Через сто лет верующие обрели его нетленные мощи, считается, что при гробе великомученика совершались исцеления и чудеса.

Какие еще церковные праздники отмечают 8 ноября

Воспоминание великого землетрясения в Царьграде;

День памяти преподобного Феофила Печерского, архиепископа Новгородского;

День памяти мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского);

День памяти преподобного Афанасия Мидикийского;

День памяти преподобного Димитрия Басарбовского (Бассарабовского).

Приметы на 8 ноября

В народе 8 ноября — Дмитриев день. На Руси особенно почиталась суббота перед праздником в честь Димитрия Солунского или выпадающая на него — указом князя Дмитрия Донского в этот день поминали воинов, павших в Куликовской битве.

На Дмитриев день в старину пекли блины — первые из них оставляли на окнах, чтобы почтить ушедших родственников;

До праздника люди старались раздать долги, чтобы на будущий год не навлечь на себя бедность;

Если в этот день выпало много снега, считалось, что зима продлится до самой Пасхи.

Кто родился 8 ноября

Маргарет Митчелл (1900-1949)

Ее единственный роман «Унесенные ветром», действия в которого разворачивается на фоне Гражданской войны в США, получил Пулитцеровскую премию в категории «Лучшая художественная книга». Экранизация произведения, вышедшая 1939 году, завоевала восемь премий «Оскар».

Интересно, что сначала Митчелл написала последнюю главу, а затем стала нанизывать части романа одну за другой на сюжетный стержень. Многие главы писательница на пару недель прятала под мебелью в доме и лишь потом перечитывала их и редактировала.

Ален Делон (1935-2024)

Фото: FilmStills.net / Globallookpress.com

Секс-символ и икона стиля 1960-1980-х годов сыграл главные роли в картинах «Рокко и его братья», «На ярком солнце», «Затмение». Всего в фильмографии Делона — более сотни фильмов и разноплановых ролей, за что его по праву называли гигантом мирового кинематографа. Кроме того, Делон сам продюсировал и режиссировал кино, а также выпустил несколько музыкальных композиций.

Кто еще родился 8 ноября