8 ноября в России празднуют День Сибири, а в мире — День урбанизма. Православные вспоминают великомученика Димитрия Солунского. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 8 ноября, кто из знаменитых людей родился в этот день и какие приметы с ним связаны.
Праздники в России
День Сибири
Праздник был установлен при Александре III по случаю 300-летия присоединения Сибири. Считается, что 8 ноября 1582 года казаки под предводительством атамана Ермака взяли столицу Сибирского ханства Искер.
В настоящее время Сибирь является одним из символов страны, обширный регион известен своими природными богатствами, такими как нефть, газ и золото.
Какие еще праздники отмечают в России 8 ноября
- День памяти сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших при выполнении служебных обязанностей;
- День ветеранов спорта.
Праздники в мире
Международный день КВН
8 ноября 1961 года на экраны вышел первый выпуск программы КВН (Клуб веселых и находчивых). Через 10 лет ее закрыли из-за цензуры, но в 1986-м возродили вновь. Тогда с подачи бессменного ведущего Александра Маслякова КВН стал главной юмористической программой СССР, а затем и России.
Юмористические игры КВН популярны и сейчас. По статистике, более миллиона человек по всему миру ежегодно играют в КВН. Более 90 процентов общеобразовательных организаций России имеют свои команды.
Всемирный день градостроительства
Праздник появился в 1949 году по инициативе профессора Университета Буэнос-Айреса Карлоса Мариа делла Паолеры. В России этот день отмечается с 2012 года.
Другое название этого праздника — День урбанизма. Его отмечают архитекторы и профессиональные строители, которые занимаются разработкой проектов и возведением зданий.
Какие еще праздники отмечают в мире 8 ноября
- День пианиста;
- Всемирный День без Wi-Fi;
- Международный день радиологии;
- День первых признаков зимы;
- Всемирный день капучино;
- День исполнения желаний.
Какой церковный праздник 8 ноября
День памяти великомученика Димитрия Солунского
Согласно преданию, отец Димитрия был римским проконсулом, но тайно исповедовал христианство. Когда он ушел из жизни, император Максимиан поставил Димитрия на место отца и сделал властителем Фессалонийской области. Правда, помимо защиты региона от внешних врагов, император велел Димитрию истреблять христиан.
Вместо этого святой начал искоренять языческие традиции и обращать местных в христианскую веру. Императору вскоре донесли об этом — готовясь к кончине, Димитрий раздал свое имущество и предался посту. Его заключили в темницу, позже по приказу императора стража пронзила тело святого копьями. Через сто лет верующие обрели его нетленные мощи, считается, что при гробе великомученика совершались исцеления и чудеса.
Какие еще церковные праздники отмечают 8 ноября
- Воспоминание великого землетрясения в Царьграде;
- День памяти преподобного Феофила Печерского, архиепископа Новгородского;
- День памяти мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского);
- День памяти преподобного Афанасия Мидикийского;
- День памяти преподобного Димитрия Басарбовского (Бассарабовского).
Приметы на 8 ноября
В народе 8 ноября — Дмитриев день. На Руси особенно почиталась суббота перед праздником в честь Димитрия Солунского или выпадающая на него — указом князя Дмитрия Донского в этот день поминали воинов, павших в Куликовской битве.
- На Дмитриев день в старину пекли блины — первые из них оставляли на окнах, чтобы почтить ушедших родственников;
- До праздника люди старались раздать долги, чтобы на будущий год не навлечь на себя бедность;
- Если в этот день выпало много снега, считалось, что зима продлится до самой Пасхи.
Кто родился 8 ноября
Маргарет Митчелл (1900-1949)
Ее единственный роман «Унесенные ветром», действия в которого разворачивается на фоне Гражданской войны в США, получил Пулитцеровскую премию в категории «Лучшая художественная книга». Экранизация произведения, вышедшая 1939 году, завоевала восемь премий «Оскар».
Интересно, что сначала Митчелл написала последнюю главу, а затем стала нанизывать части романа одну за другой на сюжетный стержень. Многие главы писательница на пару недель прятала под мебелью в доме и лишь потом перечитывала их и редактировала.
Ален Делон (1935-2024)
Секс-символ и икона стиля 1960-1980-х годов сыграл главные роли в картинах «Рокко и его братья», «На ярком солнце», «Затмение». Всего в фильмографии Делона — более сотни фильмов и разноплановых ролей, за что его по праву называли гигантом мирового кинематографа. Кроме того, Делон сам продюсировал и режиссировал кино, а также выпустил несколько музыкальных композиций.
Кто еще родился 8 ноября
- Чарльз Коваль (1940-2011) — американский астроном, первооткрыватель комет и астероидов;
- Владимир Веклич (1938-1993) — советский инженер, изобретатель троллейбусного поезда;
- Олег Меньшиков (65 лет) — советский и российский актер;
- Эдмунд Галлей (1656-1742) — английский астроном, известен благодаря исследованиям кометы, позже названной его именем.