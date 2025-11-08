Журналист Пол Стейган заявил, что норвежскую армию готовили военные из «Азова»

Военные эксперты из батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли обучать норвежскую армию использованию дронов. Об этом в своем блоге заявил журналист из Норвегии Пол Стейган.

Специалист отметил, что в последние месяцы норвежские военные проходили обучение по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у украинских военных экспертов — об этом сообщали в официальных источниках. Власти не раскрывали деталей, но Стейган заявил, что почти уверен в связях норвежской армии с 12-ой бригадой специального назначения «Азов».

В материале говорится, что на это указывает ряд факторов. Так, с 2024 года «Азов» формирует собственный батальон беспилотных систем. Подразделение считается одним из самых опытных на Украине, а его участники часто делятся опытом с другими.

Пол Стейган заявил, что пока у него нет полной уверенности в том, что «Азов» контактирует с армией Норвегии. «Мы стремимся собрать наблюдения, изображения и свидетельства очевидцев», — отметил автор. По его словам, если подозрения подтвердятся, то «это будет скандал величайшего масштаба». Стейган полагает, что ему стало известно о первом случае со времен немецкой оккупации, когда армия одной из стран обучалась благодаря нацистам.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский подвергся осуждению за награждение нацгвардейцев в форме с символикой СС. «Я достаточно стар, чтобы помнить времена, когда эмблема СС вызывала осуждение, а не оправдания», — заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.