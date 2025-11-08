Байден резко высказался о Трампе

Байден: Трамп своими действиями позорит США

Бывший президент США Джо Байден обвинил действующего лидера Дональда Трампа в том, что тот позорит страну. Об этом заявил в ходе выступления на мероприятии Демократической партии в Омахе, передает ТАСС.

По словам Байдена, Трампу необходимо осознать, что не американцы работают на него, а он на них. «Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров. Я зол. <...> Здесь демократия, при демократии нет королей, его действия позорят нас как страну», — сказал он.

Он прокомментировал снос восточного крыла Белого дома по инициативе Трампа, отметив, что таким же образом политик поступает с «конституцией, верховенством права и демократией».

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты в настоящий момент переживают темные времена, а демократия в стране «поставлена на карту».