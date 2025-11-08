Бывший СССР
Бой ВСУ и армии РФ на экстремально близкой дистанции сняли на видео

Стрелковый бой ВСУ и ВС России на экстремально близкой дистанции сняли на видео
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Стрелковый бой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и армии России на экстремально близкой дистанции сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «ТАРАН — оружие героев!»

Выйдя к позиции ВСУ, штурмовики российской армии вступили в ближний бой. На кадрах видно, что украинский боец находился в более выгодной позиции, но этим преимуществом ему воспользоваться не удалось. Кроме того, бой сопровождался битвой дронов в воздухе.

До этого расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ударил по району сосредоточения операторов БПЛА ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

