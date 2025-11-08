Бывший СССР
«Черного пиарщика» Нацгвардии Украины Бондаренко ликвидировали

Черного пиарщика Нацгвардии Украины Бондаренко ликвидировали в Липцах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Пытавшегося создавать негативный образ России в Европе сержанта 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Антона Бондаренко уничтожили в Липцах Харьковской области. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что Бондаренко занимался работой с волонтерскими организациями, организацией сборов и пиаром бригады.

При этом, по словам представителя силовых структур, одной из основных задач Бондаренко было «взаимодействие с западными журналистами по вопросам формирования негативного образа России в Европе».

Ранее в Харьковской области уничтожили места запусков дальних ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункт дислокации иностранных наемников. Информатор подчеркнул, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли результативные удары по пунктам запуска дальних ударных дронов ВСУ в Харьковской области.

    Все новости