Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Саратовскую область выросло

Бусаргин: В результате атаки ВСУ на Саратовскую область пострадали два человека

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратовскую область выросло до двух. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram.

По его словам, пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Бусаргин подчеркнул, что опасность атаки беспилотников снята. В Саратове на месте падения обломков дрона продолжают работать все оперативные службы. Поврежден один многоквартирный дом и машины. «Владельцам транспортных средств будет оказана материальная помощь после проведения независимой оценки», — заверил губернатор.

Ранее Бусаргин сообщал об одном пострадавшем и повреждениях в частом секторе Саратова.

О взрывах в небе над Саратовской областью стало известно рано утром 8 ноября. Жители региона услышали как минимум 10 громких хлопков. Звучала тревога.